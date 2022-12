Corriere Torino: “Il Toro chiude l’anno incontrando i piccoli di Casa UGI”

Il Corriere di Torino parla dell'incontro di alcuni giocatori con i piccoli pazienti seguiti da UGI: "Il Torino segna il più bel gol dell’anno giusto sul finire del 2022. Ivan Juric ha guidato una delegazione di giocatori a visitare i bambini più bisognosi di affetto e sorrisi, quelli seguiti e sostenuti da Ugi ODV. Per chi non la conoscesse è l’associazione nata a Torino nel 1980 allo scopo di ospitare le famiglie dei bambini e dei ragazzi in terapia presso il Centro di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, che risiedono fuori Torino e che necessitano di un domicilio prossimo al Centro di cura. I giocatori granata si sono divisi tra Casa Ugi, la struttura di Corso Unità d’Italia che fornisce gli alloggi alle famiglie dei pazienti, e il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita. Non si tratta certo della prima volta che il Torino manifesta vicinanza all’associazione: in passato sono state adottate altre meritevoli iniziative e lo stesso Juric in prima persona, poche settimane fa, ha "adottato" insieme alla moglie Irena un appartamento di Casa Ugi, il che consiste nell’impegno di occuparsi per due anni delle spese ad esso relative. Buongiorno, Lukic, Schuurs e compagni hanno così regalato un pomeriggio di gioia ai piccoli pazienti del Regina Margherita".