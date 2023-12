Corriere Torino: “Il Toro e il suo nuovo re Zapata”

"L'esultanza sotto la Maratona, il gesto del Toro che carica strofinando il piede sul terreno, ha fatto scattare l’accostamento con Marco Ferrante, che era solito mimare le corna del Toro avvicinando i due indici alle tempie dopo un gol" scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna parlando di Duvan Zapata, nuovo re dei granata secondo il quotidiano. Conclude il quotidiano: "Zapata è a quota cinque gol in questo campionato, di cui uno con l’Atalanta e quattro col Toro (tutti segnati a Torino); il primo obiettivo è il raggiungimento della doppia cifra in Serie A per la settima volta in carriera, Duvan spera di avvicinarsi già sabato".