Corriere Torino: “Il Toro è in salute e Zapata prepara il salto di qualità”

L'edizione torinese del Corriere della Sera analizza la situazione del Toro in vista della trasferta di lunedì sera a Bologna. I granata si stanno mettendo alle spalle la crisi di risultati e vogliono far proseguire la striscia di risultati utili consecutivi anche al Dall'Ara. La fase offensiva ha ripreso a funzionare perché la squadra contro Monza e Sassuolo ha creato 28 occasioni da gol e con un pizzico di precisione in più avrebbe ottenuto il bottino pieno in Brianza. L'essere più prolifici è proprio una delle richieste di mister Juric che vede in Sanabria e Zapata una coppia che gioca bene ma che è ferma ancora soltanto ad un gol a testa. Contro il Bologna con ogni probabilità toccherà ancora a loro due trascinare il Toro in una gara pesante e proprio a Zapata viene chiesto di tornare ad essere il centravanti devastante che era a Bergamo con un salto di qualità.