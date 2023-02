Corriere Torino: “Il Toro guarda al futuro: quanti giovani!”

E' un Torino che strizza l'occhio alle nuove leve quello che guidato da Ivan Juric, il quale, in questa stagione, non ha rinunciato a buttare nella mischia tanti giovani. A tal proposito, queste sono le parole del Corriere di Torino: "A parte il Torino con Ilkhan e Gineitis, nessun club dei primi cinque campionati europei ha utilizzato in uno schieramento iniziale più di due 2004 (otto sono le squadre con due debuttanti diciottenni come il Toro). L’età media dell’undici titolare di San Siro era di 24,6 anni grazie al duo di centrocampo formato da Gineitis e dal 2000 Adopo, che aveva già giocato altre due volte dal primo minuto. Il mediano francese è uno dei nove millennials schierati titolari da Juric nella stagione in corso; gli altri, oltre ai già menzionati Gineitis e Ilkhan, sono Bayeye, Pellegri, Ricci, Seck, Singo e Zima. Meglio ha fatto solo il Verona con 10 giocatori, ma i granata sono pronti a pareggiare i conti con il 2001 Ilic. Il Toro, dunque, guarda al presente ma punta il futuro".