Corriere Torino: “Il Toro guarda al futuro: alla scoperta di Gineitis”

Sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere di Torino, c'è spazio per un focus sul centrocampista classe 2004, Gvidas Gineitis, schierato come titolare da Juric nell'amichevole contro l'Almeria. Si legge: "Il primo contratto da professionista, la prima presenza con la Nazionale maggiore, il primo ritiro con la prima squadra. Per Gvidas Gineitis è stato il 2022 delle prime volte. Juric lo ha voluto testare in amichevole, preferendolo al coetaneo Ilkhan; ha risposto con una buona prestazione contro una squadra della Liga spagnola. Le sue caratteristiche sono quelle che mancano al centrocampo di Juric, perché ha fisicità (è alto 187 cm), senso dell’inserimento (quattro gol e due assist raccolti quest’anno in Primavera) ed è mancino di piede. Il lituano sta continuando la sua crescita e il fatto che il Toro creda in lui è testimoniato dalla firma del primo contratto da professionista, un accordo fino al 2025 siglato nello scorso giugno".