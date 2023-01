Corriere Torino: “Il Toro pareggia una gara stradominata”

Così il Corriere Torino sulla partita di ieri con la Salernitana: "Tante occasioni prodotte, solo un gol realizzato. Il retrogusto della partita di Salerno, per il Torino, è amaro: il rammarico per i due punti lasciati sul terreno dell’Arechi è più forte della consapevolezza di aver offerto una prestazione importante". E ancora: "All’Arechi, soprattutto il primo tempo è stato a senso unico: "Mi aspettavo una partita molto più difficile, sinceramente – dice Juric -. Abbiamo stradominato e rispetto alla gara col Verona c’è stata più qualità nell’ultimo passaggio, visto che abbiamo tirato tante volte. Ma Ochoa è stato super", riconosce lo stratega di Spalato. Che poi ha visto la sua squadra accusare un calo: "Già sul finire del primo tempo avevo visto troppa leziosità. Il loro gol è nato da un errore, quello di Vojvoda, che non ci si può permettere. A quel punto è subentrata un po’ di ansia ma poi siamo tornati padroni del campo e nel finale avremmo potuto segnare il gol della vittoria". Gol che però non è arrivato: tante occasioni, poca concretezza, non è la prima volta. "Il problema riguarda la qualità della finalizzazione – dice Juric -. Ma gli attaccanti da venti gol all’anno costano tanto. Noi avremmo Pellegri, uno in grado di crearsi da solo le occasioni, mi dispiace si sia fatto male. Intanto dobbiamo migliorare su aspetti come il contributo degli esterni e l’efficacia delle palle inattive".