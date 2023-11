Corriere Torino: “Il Toro può spiccare il volo”

Il Torino non ha passato un periodo particolarmente felice. Gli infortuni hanno pesato e anche il calendario è stato particolarmente impegnativo. Tuttavia il club piemontese si è rialzato e ora l'Europa non è così lontana. Stasera a Monza chi vince mette nel mirino le competizioni europee. Juric potrà contare su un Nikola Vlasic in più, come spiega Corriere Torino nella sua edizione di oggi: "È il momento del trequartista croato, che dopo aver segnato il gol della vittoria contro il Sassuolo oggi proverà a ripetersi allo U Power Stadium di Monza. I granata sfidano i brianzoli in un match che può rilanciare la candidatura della squadra di Juric per la corsa europea Nel match di stasera è pronto per giocare da titolare nel nuovo ruolo che Juric gli ha cucito addosso, quello della mezzala destra con licenza di inserimento, a sostegno di Sanabria e Zapata".