Corriere Torino: “Il Toro recupera Sazonov, Buongiorno punta l’Inter”

L'edizione torinese del Corriere della Sera analizza la prossima gara del Toro: "Contro l'Inter recuperato Sazonov, ci prova anche Buongiorno, tempi più lunghi invece per Djidji e Soppy." Anche l'ex granata Ferrante si esprime sulla situazione del Toro e sul match in vista contro l'Inter nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano: "Bisogna trovare il modo di far coesistere Zapata e Sanabria. Ovviamente sono deluso da questo avvio di stagione, ma ci sono tutti i presupposti per il cambio di rotta, l'Inter è favorita ma può succedere di tutto."