Corriere Torino: “Il Toro rilancia la coppia Ricci-Ilic”

Con Linetty squalificato, contro l’Inter molto probabilmente Juric si affiderà alla coppia Ricci-Ilic in mezzo al campo: “Fin qui la coppia Ilic-Ricci non ha fatto fare il salto di qualità al Toro: il bilancio delle undici gare giocate con loro due titolari è di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Pensando a collocare loro due nel cuore della squadra, Juric metteva in conto di perdere qualcosa sul piano della fisicità e dell’interdizione sperando di guadagnare in fluidità del gioco ed efficacia della manovra” scrive il quotidiano.