Corriere Torino: “Il Toro riparte con la carica di Juric

Le due settimane di sosta consegnano un altro Ivan Juric. "Se l’ultima immagine di lui parlava di un uomo sull’orlo delle lacrime dopo la sconfitta contro la Juventus, il tecnico, alla vigilia del match contro l’Inter, si è mostrato fiducioso e sereno. "Io provo emozioni intense e le esprimo perché è giusto così – dice lo stratega croato –. Dopo il derby ero triste e mi veniva da piangere, ma il giorno dopo lo ero di meno e quello dopo ancora ero carico come sempre. Poi c’è chi cavalca i miei stati d’animo, ma io sono fatto così". L’allenatore esterna le sue sensazioni e quelle che prova prima di affrontare l’Inter sono positive. "Abbiamo fatto quindici giorni di ottimo lavoro, ho visto nei ragazzi la giusta voglia di migliorarsi – afferma il tecnico, che in precedenza invece non si era detto pienamente convinto dallo spirito che i suoi uomini mettevano negli allenamenti -. Chi è rimasto a Torino durante la sosta è ripartito nel modo giusto. Pellegri, ad esempio, ha lavorato per bene due settimane, senza soste e senza sconti". Così il Corriere Torino in vista della sfida con l'Inter e non si può escludere la sorpresa di vedere Pellegri titolare dal primo minuto: potrebbe essere la sua serata con Zapata acciaccato.