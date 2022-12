Corriere Torino: “Il Toro sta già bene”

Il Torino, nell'amichevole vinta contro l'Espanyol per 1-0, ha dimostrato solidità, oltre ad una buona condizione fisica. Segnali positivi ne sono arrivati parecchi, ma a decidere la partita è stato un gran gol di Miranchuk. Così il Corriere di Torino su di lui: "Il trequartista russo prende palla in territorio nemico, guadagna terreno con passo elegante per poi pennellare un sinistro a girare dal limite dell’area che non lascia scampo al portiere". Bene anche Ilkhan, Sanabria, Karamoh e Schuurs. Per quest'ultimo "90 minuti in sicurezza, concreti, convincenti". Inoltre, per oggi sono previsti gli arrivi in Spagna di Lukic, Vanja e Radonjic, mentre la prossima amichevole del Toro è programmata per venerdì 16 dicembre alle ore 17, l'avversario sarà l'Almeria.