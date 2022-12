Corriere Torino: “Il Toro vola in Spagna, Schuurs recuperato ma si ferma Linetty”

L'edizione torinese del Corriere della Sera si concentra sul ritiro del Torino che comincerà oggi. La preparazione dei calciatori granata proseguirà infatti a San Pedro del Pinatar, nella comunità autonoma di Murcia, in Spagna. La partenza della squadra è prevista per il tardo pomeriggio dall'aeroporto di Caselle dopo l'ultima sessione di allenamento mattutina al Filadelfia e ci sarà una full immersion di allenamenti fino al 17 dicembre. Sarà parte del gruppo Perr Schuurs che ha recuperato dall'infortunio alla spalla destra (lussazione) e può finalmente tornare protagonista negli allenamenti di Juric. Si ferma invece Karol Linetty che nella giornata di ieri ha riscontrato una lesione del muscolo ileopsoas della gamba sinistra. A questo ritiro in terra iberica, infine, non prenderanno parte i cinque giocatori che sono stati convocati per il mondiale Rodriguez, Lukic, Milinkovic-Savic, Radonjic e Vlasic (con quest'ultimo che è l'unico ancora in corsa nel torneo che si sta svolgendo in Qatar).