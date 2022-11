Corriere Torino: “Il trio serbo-granata freme in Qatar”

Quella che si presenta a Qatar 2022 è una Serbia piena di rappresentanti della Serie A, ma, soprattutto, di giocatori del Torino. Il trio Milinkovic-Savic-Lukic-Radonjic, infatti, è pronto a mettersi in mostra al Mondiale, a partire dal match d'esordio contro il Brasile di Neymar. Queste le parole del Corriere di Torino a tal proposito: "È Vanja Milinkovic-Savic il portiere titolare scelto dal ct Dragan Stojkovic, la Coppa del Mondo per lui è un traguardo conquistato grazie alla fiducia di Ivan Juric e ai progressi sotto la gestione di Paolo Di Sarno. In cabina di regia è Sasa Lukic a candidarsi come una delle rivelazioni in Qatar, tanti i top club che lo hanno messo nel mirino e seguono da vicino le trattative di rinnovo con il Toro. Infine occhio a Nemanja Radonjic, pronto a ricoprire nella Serbia quello che in granata sembra un ruolo fatto apposta per lui: quello di arma tattica da sfruttare a partita in corso".