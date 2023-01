Corriere Torino: “Ilic aspetta l’ok. Il Fulham alza l’offerta per Lukic”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi scrive riguardo alla situazione mercato del Toro. Venerdì sera è arrivato Ivan Ilic dal Verona che ha già svolto le visite mediche e per il quale si sta attendendo l'ok definitivo con l'annuncio ufficiale del club. Dalla formazione veronese, i granata hanno provato a prendere anche il difensore Isak Hien per il quale però non si è raggiunto un accordo, ad oggi. Nel frattempo il Torino deve valutare l'offerta ricevuta per Sasa Lukic. Il Fulham è da diversi giorni in pressing per portare a Londra il numero 10 granata e ora ha alzato la sua offerta arrivando a 10 milioni. Se questa trattativa per portare il centrocampista serbo in Inghilterra dovesse concretizzarsi lo scopriremo nelle prossime ore, dal momento che il mercato si chiuderà nella serata di martedì.