Corriere Torino: “Ilic e Ricci, a voi il Toro”

Il Toro con il Lecce: Juric cerca continuità con la difesa da reinventare. - Queste le parole del Corriere, che poi continua - Stasera in campo alle 19:00 contro il Lecce e con una difesa ridisegnata: "C'è bisogno di tutti, serve continuità per l'Europa. Il mio futuro? - dice Juric - Penso a portare gioia qui, riportare il Toro in Europa è la mia priorità"