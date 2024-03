Corriere Torino: “Ilic, stop di 45 giorni”

L'edizione odierna del quotidiano fa il punto sugli infortunati del Toro. L'ultimo indisponibile è Ivan Ilic, che nel match contro la Fiorentina è dovuto uscire a causa di un contrasto con Biraghi. Al suo posto è pronto Gvidas Gineitis, a seguire le parole del quotidiano: "Adesso tocca a Gvidas Gineitis. È il momento del centrocampista lituano classe 2004: salvo sorprese scenderà in campo a Napoli da titolare. Dovrà sostituire Ivan Ilic a causa dell’infortunio che terrà il serbo lontano dai campi per circa un mese e mezzo. Si temeva addirittura qualcosa di peggiore per l’ex Verona, usci- to dal match contro la Fiorentina con un serio problema al ginocchio sinistro..."