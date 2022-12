Corriere Torino: “Ilkhan guadagna spazio, il lavoro sta dando esiti positivi”

Per Emirhan Ilkhan, il ritiro in Spagna sta dando esiti molto positivi: il tecnico Ivan Juric sta prestando molta attenzione al lavoro del centrocampista turco, che in campo sta mettendo in bella vista tutte le sue qualità e tecnica. “La speranza dello stratega di Spalato è che un rinforzo a centrocampo possa essere già in casa. Per la prima volta - scrive il Corriere Torino - ha la possibilità di avere l’ex Besiktas sotto le mani e di concentrarsi su di lui a lungo e senza l’ansia di impegni ufficiali, vi- sto che in estate Emirhan arrivò al Toro a pochi giorni dall’inizio del campionato”: fin da subito, però, il turco si è guadagnato qualche spazio in Serie A, dimostrando il suo potenziale. Infatti, Ilkhan non è sul mercato di gennaio: il tecnico granata vuole continuare a lavorarci insieme, e nell’amichevole di domani - 16 dicembre - il turco potrebbe scendere nuovamente in campo da titolare. “Ci sarà un motivo se per il trasferimento di Emirhan in Italia, dietro il pagamento della clausola rescisso- ria da 4.5 milioni, a Istanbul scoppiò la protesta dei tifosi del Besiktas”.