Corriere Torino: “In giornata gli esami per Gineitis”

Durante l’allenamento a porte aperte di sabato, è uscito anzitempo il centrocampista Gineitis: oggi sono in programma le visite per verificare le sue condizioni. “In giornata sono previsti esami strumentali per Gineitis. Il lituano ha rimediato una contusione alla gamba destra durante l’allenamento di sabato: gli accertamenti dovranno soprattutto scongiurare possibili ricadute al ginocchio già infortunato a marzo” si legge sul quotidiano.