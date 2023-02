Corriere Torino: “In vista del derby si ferma Vieira ma c’è ottimismo per Ricci”

L'edizione torinese del Corriere della Sera riporta le parole del presidente del Toro Urbano Cairo e del direttore dell'area tecnica Davide Vagnati a margine dell'evento presso la Rinascente per celebrare i dieci della partnership con Suzuki. Il dt granata ha parlato anche di un tema caldo come quello del derby che andrà in scena martedì sera all'Allianz Stadium. Alla domanda sulle condizioni di Samuele Ricci e su una sua eventuale presenza nel derby, Vagnati ha risposto così: "Ogni giorno va meglio e si sta allenando. I carichi di lavoro andranno distribuiti attentamente, speriamo possa essere almeno convocato perché Samuele è un giocatore ed è sempre meglio averlo a disposizione". Se c'è quindi ottimismo per la presenza nel derby dell'ex Empoli, la stessa cosa non si può dire di Ronaldo Vieira. Il mediano ex Sampdoria ha infatti rimediato una lesione del bicipite femorale sinistro e dovrà restare fermo ai box per almeno tre settimane.