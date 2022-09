Corriere Torino: “Inter-Toro, la trequarti granata sarà il fattore decisivo”

Sulle colonne del Corriere di Torino, in vista del match tra Inter e Torino di oggi - sabato 10 settembre -, spazio alle parole dello storico vice di Ventura, Salvatore Sullo, il quale vede nei trequartisti granata la chiave per scardinare la difesa nerazzurra. Queste le sue parole: "Sicuramente la posizione dei due trequartisti sarà un fattore importante: il tre contro tre potrebbe dare fastidio alla difesa dell’Inter". I numeri dei trequartisti granata sono infatti molto positivi, come riporta lo stesso quotidiano: "Tra i giocatori offensivi, in campionato nessuno ha saltato l’uomo più di Radonjic, che vanta 11 dribbling riusciti. Ma sono diversi i granata che vantano statistiche non indifferenti: da Vlasic (6 dribbling completati) agli esterni Aina (7) e Singo (5) per citare i migliori. Il dato in prospettiva più interessante è però quello relativo a Demba Seck, che ha saltato l’uomo sette volte su un totale di otto tentativi".