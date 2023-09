Corriere Torino: “Juric, con la sosta corso accelerato per gli ultimi arrivati”

L'edizione odierna del Corriere della Sera spiega come questa sosta nazionali sia importante per Juric. Il tecnico, infatti, ha visto arrivare due giocatori essenziali per la squadra di questa stagione durante l'ultimo giorno di mercato e dunque questa pausa nazionali permetterà loro di ingranare e comprendere a meglio le richieste del tecnico. A seguire le parole del quotidiano: " Per Ivan Juric non sarà facile lavorare davvero su eventuali novità tattiche durante questa sosta di campionato. Il vantaggio, tuttavia, è che quasi tutti i volti nuovi sono rimasti al Filadelfia. Solo Sazonov è partito per gli impegni con la sua Georgia (sfiderà nelle qualificazioni a Euro 2024 la Spagna l’8 settembre e la Norvegia il 12); gli altri, da Bellanova a Zapata passando per Soppy e Tameze, sono tutti rimasti a Torino."