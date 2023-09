Corriere Torino: “Juric conferma il 3-4-2-1, l’attacco ruota attorno a Zapata”

"Ivan Juric sgombra subito il campo dai dubbi: il suo Toro non giocherà a due punte, almeno non nell’immediato - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna, analizzando le parole del croato nella conferenza stampa della vigilia - Non è per questo che è stato preso Duvan Zapata, e il tecnico non ha intenzione di sconfessare tutto ciò su cui ha lavorato nell’ultimo biennio". Dunque Zapata sì, ma come vertice del 3-4-2-1. Conclude il quotidiano facendo il punto in vista della gara con la Salernitana: "Dietro di lui dovrebbero agire Nikola Vlasic e Nemanja Radonjic, a cui il tecnico può dare continuità dopo il grande gol contro il Genoa. Sulle fasce Bellanova a destra, mentre a sinistra Lazaro sostituirà l’infortunato Vojvoda. In mezzo al campo dovrebbe rivedersi Ricci; senza l’acciaccato Ilic, Linetty e Gineitis si giocano una maglia sul centro-destra. In difesa, davanti a Milinkovic-Savic, dovrebbe essere confermato il terzetto Schuurs-Buongiorno-Rodriguez".