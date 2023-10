Corriere Torino: “Juric insegue tre punti fondamentali anche in ottica derby”

"Vincere per riscattare la debacle in casa della Lazio e per prendere la rincorsa giusta in vista del derby della Mole - si legge - . Quella che per molti nell’ambiente granata è la «settimana santa» si apre con il duello con l’Hellas Verona all’insolito orario delle 18.30 di lunedì. Il Verona, tuttavia, gioca con una retroguardia a tre (che dovrà fare a meno del leader Isak Hien per un infortunio muscolare). Dunque, ci si può aspettare il modulo a una punta, con Zapata supportato da due trequartisti che potrebbero essere Seck e Radonjic. Per quanto riguarda la formazione iniziale, come noto, in difesa gli uomini sono contati a causa di tre infortuni in contemporanea".