Corriere Torino: Juric non si è arreso

Juric ancora ci crede nell'obbiettivo Europa, ma per farlo il Torino dovrà giocoforza passare da un San Siro gremito per festa scudetto dell'Inter. Il tecnico però è pronto a battagliare e nell'edizione di oggi Corriere Torino si concentra proprio su questo: "Per Juric non è ancora il momento di fare il proprio bilancio: «Ci sono state tante cose positive nel mio triennio, e tante altre in cui si poteva fare meglio. Sul mio futuro le cose sono chiare da tempo », dice evasivamente il tecnico, che ha spesso ripetuto di pensare a un passo indietro nel caso di mancato raggiungimento della qualificazione europea. I tre punti dall’ottavo posto lasciano teoricamente margine di speranza, ma il calendario dice che al Toro serve un’impresa. Di certo, tuttavia, un risultato positivo a San Siro restituirebbe l’entusiasmo necessario".