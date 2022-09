Corriere Torino: “Juric pensa positivo e lancia Lukic, Singo out”

Il Corriere Torino dedica ampio spazio alla prossima gara con l'Atalanta. E parte da un dato: "Gol e stop. È successo ad Aleksey Miranchuk, a segno all’esordio a Monza, e potrebbe succedere a Nemanja Radonjic che dopo il gol partita firmato a Cremona ha passato la settimana a scaricare la fatica. Niente di grave comunque, mentre Miranchuk lo si rivedrà in campo tra una decina di giorni almeno". Possibile assenza quindi e possibile rilancio da titolare per Lukic sulla trequarti. Non sarebbe l'unica novità perché Singo sarà out e servirà un volto nuovo sulla corsia di destra. Nel frattempo il mercato rumoreggia in sottofondo: Juric ha glissato su Praet, ma questo resta il profilo favorito da tecnico e società. Poche ore per scogliere i dubbi e poi la trasferta di Bergamo contro Gasperini.