Corriere Torino: “Juric prepara il derby aspettando Ilic”

Manca sempre meno al Derby della Mole con la Juventus in programma sabato alle ore 18 tra le mura granata. In vista del match con i bianconeri Juric spera di ritrovare Ilic e Pellegri: "Chi spera di esserci è Ivan Ilic, reduce da una lesione del collaterale mediale del ginocchio sinistro. I prossimi giorni diranno no la verità, e lo stesso vale per Pietro Pellegri, out a Empoli per un risentimento muscolare. " si legge tra le pagine del quotidiano.