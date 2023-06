Corriere Torino: “Juric resta con noi”

Al termine del match dell'ultima giornata di campionato che ha visto il Torino di Juric uscire sconfitto contro l'Inter (1-0 gol di Brozovic), il presidente granata Urbano Cairo ha fatto un breve bilancio della stagione: "Abbiamo fatto tre punti in più dell’anno scorso che non è male. L’annata è buona, abbiamo visto un buon gioco, tanti ragazzi sono cresciuti. Tante buone cose: sono soddisfatto. Peccato per questa partita: abbiamo fatto una buona prestazione, poteva andar meglio. Speravamo in un ultimo colpo di reni, non ce l’abbiamo fatta, dispiace. Ma Juric resterà sicuramente l’allenatore del Torino" si legge sul Corriere di Torino. Anche Ivan Juric in conferenza ha fatto il bilancio della stagione del suo Toro: "I nostri calciatori sono stati splendidi: chi c’era già l’anno prima è migliorato ulteriormente, i nuovi si sono inseriti molto bene. Il cerchio in campo nel finale? C’era rammarico per il mancato conseguimento dell’ottavo posto. Ho ringraziato i ragazzi".