Corriere Torino: “Juric riaccende il suo Toro”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

L'edizione odierna del Corriere di Torinoscrive in vista del match di oggi tra Torino e Atalanta: "La prima volta di Duvan Zapata da ex, il confronto tra Juric e Gasperini, la sfida di Buongiorno alla società che lo aveva corteggiato, sono tanti i motivi di interesse di Torino-Atalanta. Il match è fondamentale per la classifica dei ragazzi di Juric, che riaccende il suo Toro, scalda Ilic e rilancia Vojvoda. Juric è fiducioso e dichiara che la rosa ha trovato un suo equilibrio e il periodo negativo e ormai alle spalle".