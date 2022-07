Corriere Torino: “Juric sperimenta in difesa, i profili per il dopo Bremer”

Nell'edizione odierna del Corriere Torino si passa dal mercato al calcio giocato. Nel secondo rientra l'amichevole prestagionale contro il Mlada Boleslav, vinta dal Torino: "Radonjic crossa, Lukic segna di testa; poi Horvath chiude la gara e i granata ottengono il primo successo dopo il ko con l’Eintracht". Secondo il quotidiano, è un "Toro che sboccia", che fa vedere i primi segnali della stagione che sarà. In difesa Juric inizia a sperimentare il post Bremer, sostituito in amichevole nel ruolo di centrale da Buongiorno e poi da Zima. Per un'ulteriore scelta si guarda al mercato: "Un nome forte è quello di Oumar Solet, ma non mancano le alternative. Piace anche Duje Caleta-Car, 26enne del Marsiglia, nazionale croato particolarmente stimato da Juric. E nelle ultime ore si fa largo un'altra ipotesi: è quella che porta a Jason Denayer. Il giocatore è svincolato: l'opportunità potrebbe ingolosire il Torino". Nel frattempo Bremer ha scelto la Juventus. Il brasiliano, sottolinea il Corriere, "è stato corretto e professionale fino in fondo, anche in queste due settimane di lavoro con il Torino". In questo campionato ritroverà i granata da avversari nel derby.