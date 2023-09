Corriere Torino: “Juric, Tameze e Ilic, contro il Verona la partita speciale”

L'edizione torinese del Corriere della Sera propone un approfondimento sulla prossima partita del Toro che sarà contro il Verona. Sarà una sfida molto particolare per diversi tesserati granata perché hanno avuto un passato recente tra le fila dei gialloblù. Il più importante sarà indubbiamente l'allenatore Ivan Juric che a Verona ha lasciato nel 2021 dopo due anni più che positivi per approdare in granata. Con il tecnico croato sono arrivati anche il suo vice Matteo Paro, il preparatore atletico Paolo Barbero e l'ultimo in ordine di tempo è il preparatore dei portieri Massimo Cataldi arrivato questa estate. Tutti membri fidati dello staff di Juric che hanno lavorato con lui già in Veneto e che oggi sono all'ombra della Mole. Tra i calciatori poi ci sono ovviamente i due centrocampisti Ivan Ilic e Adrien Tameze. Questi due mediani sono stato un investimento importate del Torino che ha versato nelle casse veronesi quasi 19 milioni di euro. Entrambi potrebbero partire da titolari lunedì sera nel match da ex, sono in ballottaggio con Samuele Ricci.