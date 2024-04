Corriere Torino: “Juric verso il derby, l’unica macchia del triennio in granata”

"Un derby che arriva al termine della stagione ha un valore ancora maggiore, perché i punti pesano di più - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna - E per Ivan Juric il discorso è replicabile all’ennesima potenza: è chiaro che si tratta di una partita che può incidere sul bilancio della sua esperienza triennale alla guida del Toro, in attesa di definire quale sarà il futuro". Il bilancio di Juric nei derby porta a un magro bottino ed è a detta stessa del tecnico l'unica macchia della sua avventura in granata: "Quattro sconfitte e un pareggio. E l'incubo ricorrente che sono state le palle da fermo". Conclude il quotidiano in merito alle scelte del tecnico per la sfida: "Juric recupera Ilic per la panchina, a centrocampo si affiderà probabilmente e Ricci e Linetty. Vlasic supporterà Sanabria e Zapata: in due hanno segnato undici gol ai bianconeri".