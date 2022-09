Corriere Torino: “Karamoh, un altro innesto per migliorare la trequarti”

Yann Karamoh dal Parma è l'ultimo acquisto della sessione estiva del Torino: il trequartista classe 1998 andrà così a migliorare la trequarti, che fino a ieri contava soltanto su Vlasic, Radonjic e Miranchuk che però al momento è indisponibile. Come poi dichiarato da Vagnati, per Praet non si è riusciti a trovare un accordo con il Leicester, nonostante la volontà del giocatore fosse quella di tornare, mentre c'è stato poi un ripensamento di Brekalo, che ha tentato di tornare in granata: "Durante l’estate, Josip Brekalo è tornato sui suoi passi, chiedendoci di rientrare in tutti i modi. Ma noi volevamo riscattarlo la scorsa primavera, e lui disse di no. Riprenderlo successivamente non sarebbe stato corretto, vogliamo solo giocatori che siano entusiasti al 100% di vestire granata", queste le dichiarazioni del direttore sportivo granata riportate dal Corriere Torino. E se dal mercato sono così arrivate buone notizie, dall'infermeria non si può dire altrettanto: si è fermato Ricci, a causa di una distrazione del muscolo soleo di sinistra. Le sue condizioni saranno valutate settimana dopo settimana, ma certo è che al momento sarà costretto a saltare la Nazionale Under-21.