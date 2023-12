Corriere Torino: “La Coverciano granata apre il 4 maggio 2024”

L'edizione odierna del Corriere riporta le parole di Cairo in occasione della presentazione del Robaldo, casa delle giovani dal prossimo maggio: "Empoli e Udinese saranno gare per nulla facili, servirà attenzione e voglia di fare bene. La nostra ambizione è quella di migliorare il piazzamento dell'anno scorso. Il Robaldo invece è un progetto all'avanguardia fatto nel rispetto dell'ambiente: pannelli fotovoltaici, campi di ultima generazione. Sarà un biglietto da visita per tutto il club". " A gennaio il via ai lavori - continua il Corriere - per la denominazione si fa il nome di don Aldo Rabbino."