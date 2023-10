Corriere Torino: “La delusione di Ivan”

Il Toro perde un altro derby della Mole e Juric nelle sue parole post partita si è mostrato molto deluso del risultato e della prestazione - specialmente nella seconda frazione di gioco - della propria squadra tra le mura bianconere: "Ci eravamo presentati bene, abbiamo fatto un primo tempo come volevo io, gestendo bene il pallone e non concedendo nulla dietro. Poi, quello che è successo nella ripresa non riesco nemmeno a commentarlo. Nei derby ci accadono sempre cose difficili da spiegare" continua il tecnico che poi aggiunge: "I ragazzi mi hanno dato tutto, hanno corso, hanno lottato. E li ringrazio per questo. Una volta andati sotto non è che sia mancata la reazione, il fatto è che quando la Juventus si piazza con nove giocatori dietro la linea della palla passare diventa difficile. Loro sono una squadra brava a valorizzare i propri punti di forza e a nascondere quelli deboli".