Corriere Torino: “La forza d’urto di Zapata serve per cambiare ritmo al Toro”

L'edizione torinese del Corriere della Sera analizza gli attacchi di Juventus e Toro che nel prossimo turno di Serie A saranno impegnate rispettivamente contro Milan e Inter. Andrà quindi in scena un doppio confronto tra Milano e Torino. Per quanto riguarda i granata molto dipenderà da Duvan Zapata. Il centravanti colombiano è stato il fiore all'occhiello del mercato del Toro e Ivan Juric punta molto su di lui per far male alle difese avversarie. Al momento negli allenamenti del Filadelfia è al vaglio lo studio del 3-5-2 come nuovo modulo. In questo sistema inedito per il periodo granata di Juric, Zapata verrebbe affiancato da Tonny Sanabria al fine di aumentare il peso offensivo della squadra e di irrobustire la mediana con tre centrocampisti.