Corriere Torino: “La nuova era di Juric, ora il gruppo è di nuovo con lui”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un approfondimento sulle novità portate da Ivan Juric nell'ultimo periodo che hanno portato a vedere un nuovo Toro. Già nella partita di settimana scorsa contro l'Inter, i granata hanno cercato di fare qualcosa di diverso dal solito con Juric che ha schierato inizialmente un 4-2-3-1 che ha retto per una buona ora prima del feroce ritorno dei nerazzurri. Sabato a Lecce si è invece visto un 3-5-2 che da diversi giorni circolava nei desideri dei tifosi granata. La coppia d'attacco scelta è stata quella composta da Pellegri e Sanabria che hanno potuto contare su un centrocampo a cinque che li supportasse. Ha funzionato bene anche la difesa che ha tenuto la porta di Vanja inviolata per la quinta volta su dieci turni. Solo la capolista Inter ha fatto meglio con 6. Il gruppo ora è di nuovo unito e pronto a seguire Juric che adesso non può più essere definito "integralista".