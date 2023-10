Corriere Torino: “La partita speciale di Bellanova e Lazaro”

Il Torino si prepara alla sfida contro l'Inter. Per alcuni granata sarà una partita speciale, come sottolinea il Corriere Torino nell'edizione odierna. Tra loro Raoul Bellanova: "Per lui sarà la prima volta da avversario dei nerazzurri dopo aver vissuto a Milano la stagione 2022/2023 in prestito dal Cagliari. L’ultimo ricordo di Bellanova in nerazzurro è la finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City". Anche Valentino Lazaro si scontrerà con il suo passato: "L’austriaco non ha quasi mai avuto la possibilità di dimostrare qualcosa a Milano, essendo sempre stato mandato in prestito in diverse squadre d’Europa. Ora ritrova Inzaghi dopo aver svolto ai suoi ordini la preparazione estiva".