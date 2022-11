Corriere Torino: “La riscossa dei nove, Pellegri e Sanabria al lavoro”

Il Torino ha spesso peccato in fase realizzativa e ora che il mercato è alle porte, il club granata potrebbe iniziare a fare delle riflessioni proprio sull'attacco. Sul tema si è espresso il Corriere Torino: "Spetta a Pietro Pellegri e Antonio Sanabria non far pentire club e tecnico della scelta fatta in estate, quella di puntare su loro due come interpreti del riferimento offensivo da 3-4-2-1. Per riuscirci, dovranno anzitutto sfruttare la sosta del Mondiale per ritrovare la perfetta forma fisica, mettendosi alle spalle un autunno di luci e ombre da questo punto di vista". Ivan Juric ha spesso sostenuto che la priorità sia un centrocampista fisico piuttosto che un attaccante, motivo aggiuntivo per cui è possibile ipotizzare che il Torino invece scelga di proseguire con il duo Sanabria-Pellegri. E sul secondo il quotidiano aggiunge: "Possibile, anzi probabile, che il club granata continui a puntare forte su di lui come centravanti titolare. Juric lo stima enormemente, tanto da essersi sbilanciato davanti ai microfoni definendolo l’unico giocatore della rosa granata ad avere un potenziale non solo da ottimo giocatore, ma da top player. C’è bisogno però che la sfortuna lasci stare Pietro. Lui ce la sta mettendo tutta: lunedì 28, alla ripresa degli allenamenti, vuole essere pronto per allenarsi con la squadra a pieno regime".