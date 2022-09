Corriere Torino: “La sfida di Karamoh: dimostrare di essere da Toro”

L'ultimo acquisto del Torino in questa sessione estiva di calciomercato, Yann Karamoh, è il protagonista dell'approfondimento sul club granata nell'edizione odierna del Corriere di Torino. Il classe 1998, arrivato in extremis dal Parma, parte in fondo nelle gerarchie della trequarti, e dovrà dimostrare di essere un giocatore valido per la categoria e per la maglia che indossa. Si legge: "Un anno di contratto con opzione per i due successivi: ora sta a Yann Karamoh dimostrarsi da Toro. L’attaccante esterno franco-ivoriano nato nel 1998 ad Abidjan è l’ultimo arrivato alla corte di Ivan Juric per completare una trequarti che, sulla carta, è oggi un reparto davvero completo sia per quantità che per qualità, potendo contare su Radonjic, Vlasic, Miranchuk, Seck e appunto Karamoh. Nelle gerarchie dell’allenatore, Yann parte nelle retrovie. Lo accompagna l’etichetta di talento discontinuo, ma ha struttura fisica (è alto 1.85 metri) e velocità e dovrà smentire chi lo definisce indolente".