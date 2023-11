Corriere Torino: “La strada giusta, Juric fiducioso”

"In sei giorni il Torino si gioca una bella fetta della sua stagione - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna - Lo ammette Ivan Juric, quando gli viene chiesto se la sfida di stasera contro il Sassuolo e quella di sabato sera a Monza possano indirizzare il campionato dei granata". In casa Torino ci sono ancora diversi nodi da sciogliere. In primis quello legato all'attacco con i dubbi sulle condizioni di Zapata e Pellegri, che porterebbero a un altro cambio modulo rispetto al nuovo 3-5-2. Tiene banco anche la questione Radonjic. Su di lui conclude il Corriere Torino: "Juric è molto più freddo quando parla di Radonjic, che ha raccolto zero minuti nelle ultime quattro partite. È il momento più importante della stagione e c’è bisogno di tutti".