Corriere Torino: “L’arbitro manda ko i granata. Gineitis da veterano”

Nell'edizione odierna il Corriere Torino si sofferma sull'eliminazione del Torino dalla Coppa Italia, condizionata dagli errori al Var che negano ai granata il rigore del possibile 2-1 prima del colpo del ko ciociaro. Nelle pagelle il quotidiano promuove nello specifico Gineitis: "Attacca spazi, palloni e avversari un po’ dappertutto. Prezioso sempre, sicuramente tra i migliori in campo anche per l’autorevolezza con la quale amministra ogni pallone e ogni movimento. In difesa va anche a fermare Soulé". Sull'episodio del rigore il Corriere conclude: "Seck ha la colpa di non gettarsi su un calcione netto in area. Resiste, sta in piedi, quindi l'arbitro concede prima e cancella poi un rigore solare. La partita gira lì".