Corriere Torino: “Le mani di Milinkovic-Savic sul futuro del Torino”

"Le mani di Milinkovic-Savic sul futuro del Torino e per tenersi stretta la Serbia. - titola così l'articolo sui granata del Corriere - Udinese-Torino somiglia tanto a una prova del nove per Vanja Milinkovic-Savic, che sul terreno del Bluenergy Stadium è chiamato a conferme importanti. Il portiere serbo è reduce da una delle prove migliori da quando veste la maglia del Toro. Vanja ha alzato il suo livello quando serviva, come del resto aveva già fatto contro la Fiorentina sette giorni prima. Da sempre al centro di tante discussioni, Milinkovic-Savic sa che, come per ogni portiere, i suoi errori risaltano e vengono ricordati più delle belle parate. A proposito, Udine è uno stadio che nella mente di Vanja riaccende ricordi negativi e altri positivi. Il 6 febbraio 2022, nel primo campionato dell’era Juric, influì in negativo sul risultato finale con due gravi errori. Al contrario, il 23 ottobre 2022 fu determinante nel custodire i tre punti per il Toro, che vinse 2-1 anche grazie a un super intervento di Vanja."