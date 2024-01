Corriere Torino: “Linetty è l’uomo di fiducia, Juric ci pensa per domani”

Il Torino si prepara ad affrontare la seconda metà del campionato cercando di arrivare in alto. Per rendere al meglio Juric dovrà puntare sui giocatori chiave della squadra ed infatti "L'uomo di fiducia" è il titolo scelto dal Corriere Torino per spiegare il ruolo di uno dei volti cardine di questo Toro, Karol Linetty. Già domani il giocatore potrebbe scendere in campo per apportare grinta e solidità al reparto: "Juric pensa per domani a un Toro con Linetty nel cuore del campo. Il polacco, che incarna il 'tremendismo granata', insegue anche un posto per i playoff europei" si legge sull'edizione locale.