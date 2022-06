Corriere Torino: “L’Inter ci prova per Bremer. Il Milan blocca Pobega”

Gleison Bremer è stato al centro del Torino per tutta la stagione calcistica, e senza ombra di dubbio lo sarà anche nel calciomercato: parecchi club sono interessati al brasiliano, ma l'Inter sembra provarci sul serio. "Il brasiliano ha l’ambizione - scrive il Corriere Torino - di giocare in Champions League e il club granata, gratificato dal rinnovo fino al 2024 firmato dal difensore lo scorso inverno, non si opporrà, in presenza ovviamente di giuste condizioni": la società nerazzura, infatti, per cercare di acquistare Bremer, vorrebbe inserire, oltre alla cifra per il giocatore granata, anche il cartellino di Pinamonti. Stando alle necessità del tecnico granata Ivan Juric, Pinamonti potrebbe essere uno dei profili che la società granata potrebbe valutare, grazie anche ai 13 gol che il giocatore ha totalizzato nella sua stagione ad Empoli. Dal Milan, invece, non arrivano buone notizie: il club rossonero è intenzionato a trattenere Pobega - con tanto di rinnovo - dunque le speranze del Toro di poterlo avere ancora per la prossima stagione sono molto basse.