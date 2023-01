Corriere Torino: “Lukic punta la Coppa Italia. Linetty c’è, Adopo è pronto”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il Corriere Torino fa il punto sulla mediana granata. Sasa Lukic si è fermato con lo Spezia, ma come svela il quotidiano: "Si è fermato in tempo, e durante Torino-Spezia ha chiesto il cambio prima che il problema alla coscia destra peggiorasse. Così, al termine degli esami strumentali, la diagnosi parla di una semplice elongazione". E il serbo mette nel mirino la Coppa Italia con la Fiorentina, il 1 febbraio. Nel frattempo saranno Ricci e Linetty a partire titolari contro la Viola in campionato: "Secondo il tecnico, Linetty è colui che – tra i centrocampisti a disposizione – meglio di tutti si esprime sul centro-sinistra, laddove ci vorrebbe quel mediano di piede mancino che potrebbe arrivare dal mercato". Nel frattempo scalpitano i giovani, specie Adopo: "Al momento il francese classe 2000 è il primo cambio della mediana e spera di poter entrare stabilmente nelle rotazioni". Recuperato anche Ilkhan, tornato ad allenarsi col gruppo.