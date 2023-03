Corriere Torino: “L’Under 18 del Toro agli ottavi della Viareggio Cup”

È iniziata la Viareggio Cup per l'Under 18 di Antonino Asta, che con 2 vittorie in 3 partite si è conquistata l'accesso agli ottavi di finale, martedì 28 marzo: "La Viareggio Cup col passare degli anni ha perso qualcosa a livello di qualità del campo partecipanti, ma mantiene invariato il suo fascino. E il Torino ha risposto presente", scrive il Corriere Torino. Nel frattempo, mentre i granata di Asta lavorano sulla competizione, il Toro di Ivan Juric è alle prese con la preparazione per ricominciare il campionato, lunedì 3 aprile contro il Sassuolo. È già stato deciso, però, la meta del ritiro estivo: i ragazzi del tecnico croato svolgeranno la preparazione di quest'estate a Pinzolo, con un'ipotesi di eventualmente un secondo ritiro.