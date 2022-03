Corriere Torino: “Mandragora capitan futuro, sta studiando per diventare leader”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera riporta le parole di Rolando Mandragora pronunciate ai microfoni di Torino Channel. Il centrocampista ex Udinese è uno dei principali candidati per ereditare la fascia di capitano che oggi appartiene ad Andrea Belotti. Se l'attaccante dovesse decidere di non rinnovare il contratto che lo lega al Toro e che scade tra pochi mesi, ecco che Mandragora diventerebbe uno dei primi nomi per la sua successione nel ruolo di capitano. Un'altra opzione sarebbe Gleison Bremer ma anche il brasiliano potrebbe salutare i colori granata nella prossima sessione di calciomercato. Per questa ragione Mandragora sta cercando di diventare sempre più un leader per questa squadra e si prepara ad un possibile futuro da capitano del Torino.