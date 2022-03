Torino, Mandragora: “Juric carismatico, al Toro un ambiente caldo e familiare”

A Torino Channel le parole del centrocampista granata entrato subito nel cuore dei tifosi: dalla Scuola calcio del papà all'esordio in Serie A

Redazione Toro News

Curiosità, modelli e una passione innata per il pallone: questo e molto altro nell'intervista a Rolando Mandragora a Torino Channel, un'occasione per conoscere più da vicino il centrocampista granata.

La passione per il calcio come nasce?

“Sì, mio padre Giustino gestiva una scuola calcio. Il calcio è una passione innata. Sono cresciuto con questa passione, era dentro le mura di casa, era nei discorsi quotidiani, faceva parte della nostra famiglia. Sono cresciuto a pane e pallone. Anche mio zio Bruno ha allenato squadre di Serie C e Serie D. Guardavo le sue partite, mi ricordo interviste al suo fianco. Anche da bambino riuscivo ad apprendere dei segreti. Giocavo sempre a pallone, anche a scuola”.

Sei cresciuto a Scampia: è uno dei quartieri più difficili?

“Viene etichettato in modo particolare ma noi che ci siamo nati lo amiamo per quello che è. Come dappertutto c’è brava gente. Sarà sempre il quartiere che amo e lo continuerò a difendere dalle voci che circolano. Viverci è stato normalissimo, è quello che mi ha portato ad essere quello che sono, anche se a 14 anni mi sono trasferito e sono andato a Genova”.

A scuola eri diligente?

“La verità è che non mi piaceva studiare. Non amavo molto lo studio a casa. Fortunatamente riuscivo ad apprendere durante le ore di lezione e a scuola problemi non ne ho mai avuti”.

Hai voluto cercare squadre importanti. Hai fatto tanti provini. Hai ricevuto tanti no?

“Sì, tanti no. Ho iniziato a girare l’Italia. Era un sogno, l’ultimo provino è stato il Genoa, uno degli ultimi prima dell’esame di terza media e alla fine è stato quello vincente perché è stata la squadra che ha creduto in me. Non ho voluto mollare, ho voluto proseguire sino all’ultima squadra anche se avevo ricevuto tante porte in faccia”.

La giovane età ti ha aiutato?

“Ha aiutato sia la spensieratezza della giovane età sia il credere nel sogno, perché il sogno è ciò che ti tiene vivo. La risposta ha tardato un po’ ad arrivare ma le impressioni erano state positive. Oggi sono contento del percorso che ho fatto e del percorso che ho avuto. Al Genoa ho fatto l’esordio in A e ho solo ricordi piacevoli”.

Al Genoa eri magrolino, hai dovuto lavorare su questo?

“Ho lavorato tanto in palestra sulla parte alta, ma non è stato solo quello. C’è stata anche la crescita naturale. Però sì, ero gracilino e molto magro, per questo molte squadre mi hanno scartato”.

Dunque ti sei dovuto trasferire da Napoli a Genova a soli 14 anni. Non è stato facile ma lì hai trovato un secondo papà…

“Sì, Marco Pellegri. Per me è stato un secondo papà. Quindi il trasferimento è stato più complicato per i miei genitori che per me. I genitori a quell’età fanno fatica a lasciarti andare. Mia madre ha provato a tenermi a Napoli, perché anche il Napoli era interessato. Ma io avevo voglia di qualcosa di diverso, pensavo che a Napoli sarei cresciuto in modo diverso. Alla fine è stata la scelta giusta. Anche io ho patito la mancanza dei miei nelle cose di tutti i giorni. Il primo anno fu difficile, per il convitto. Marco è stato un secondo papà con me come con tutti i ragazzi del convitto. Ci dava una mano, ci tirava su di morale. Lo ringrazio in pubblico, soprattutto ora che l’ho ritrovato qui e lo vivo nel quotidiano”.

Con Gasperini il tuo esordio in A, ce lo racconti?

“Fu in un Genoa-Juventus. Un mix di emozioni, dalla riunione prepartita al riscaldamento, ai crampi e alla sostituzione. Un insieme di emozioni bello che porterò sempre con me. Ero un po’ teso, ma i ragazzi come Rincon, Bertolacci, mi hanno dato una grande mano. Soprattutto Bertolacci mi ha fatto fare riscaldamento con lui, e così ho preso confidenza con il campo. Lo stadio era pieno, è stata una bella emozione”.

Gasperini è stato anche al Pescara, poi è stato il maestro del tuo attuale allenatore. Tante coincidenze…

“A Pescara è stato un anno bellissimo, tanti ricordi belli a parte l’infortunio verso la fine. Lì ho conosciuto mister Oddo. Lui allenava gli Allievi, l’ho conosciuto perché il giovedì c’era la partita contro di loro. Essere allenato da lui è stato un onore”.

Hai avuto tanti allenatori. Che tecnico è Juric?

“Il mister è molto carismatico. Cura molto il dettaglio e cura tutti gli aspetti, è un allenatore a 360° e ci sta dando molto. Sta dimostrando quanto vale sia qui che al Verona. Noi continuiamo a seguirlo per fare in modo che i risultati siano sempre migliori”.

Sei arrivato a metà anno, a gennaio 2021, ma sei entrato subito nel cuore dei tifosi. Perché?

“Forse l’impegno che ci metto piace molto. Per me è motivo di grande orgoglio essere entrato nel loro cuore in così poco tempo. Non è facile perché quando arrivi da fuori, la gente ti vede con occhi diversi”.

Che ambiente è quello del Toro?

“Caloroso. Mi piace molto come si vive la settimana, come si vive la partita. Come viviamo noi le cose all’interno. E’ un ambiente che mi piace, familiare e caldo, che può ambire a grandi palcoscenici”.

Sei stato a Superga?

“Sono stato per conto mio perché la commemorazione l’anno scorso l’abbiamo fatta al Filadelfia. Volevo andarci per capire le sensazioni che si provano. Un clima surreale ed emozionante. E’ stato molto bello e toccante”.

Per il tuo percorso e per gli obiettivi che hai raggiunto sei un idolo per tanti ragazzi. E’ una responsabilità?

“Sì e la vivo serenamente. Quando c’è la possibilità mi piace interagire con ragazzi che hanno un sogno, che non deve essere per forza il mio. Mi piace molto incoraggiarli e se posso dare qualche consiglio. Cosa cerco di trasmettere? La cultura del lavoro. Il lavoro ripaga sempre. Non adesso, non domani, non dopodomani, ma chi lavora e ha dedizione e ambizione, prima o poi arriva”.

Che cosa vedi quando torni a casa, nella tua città, nel tuo quartiere?

"Vedo l'amore che prova per me la mia famiglia, mi piace ritrovare gli amici, divertirmi e giocare con loro, chiacchierare"

I tuoi genitori in passato hanno fatto tanti sacrifici per te, ora poterli ripagare che emozione ti dà?

"Penso sia l'emozione più grande che ho provato, mio padre lavorava di notte, c'è un legame fortissimo tra di noi in famiglia"

E ora vorresti una famiglia tutta tua?

"Sì assolutamente, ne parlo spesso con la mia ragazza e non vediamo l'ora, speriamo che accada quanto prima"

Cosa fate tu e la tua ragazza a Torino nel tempo libero? Ti trovi bene in città?

"Ci piace molto passeggiare in città, sul Po e al Valentino, si respira un'aria pulita e di natura. A Torino ci troviamo benissimo"

Ti manca la tua Napoli?

"Sì mi manca il mare soprattutto, mi fa pensare e mi dà una sensazione di libertà"

Ti manca la cucina napoletana o l'hai ritrovata in parte in Piemonte?

"L'ho trovata anche qua, si mangia molto bene anche se preferisco quella di casa, sarei un ipocrita se lo negassi"

Cucini napoletano con la tua ragazza?

"Lei è molto più brava di me, è bravissima a fare il ragù napoletano, io cucino pochissimo"

Qual è la differenza principale con il ragù che conosciamo noi, quello alla bolognese?

"Non so spiegarlo, noi ci mettiamo più cose, anche polpette, non è una cucina leggerissima la nostra, infatti me la posso concedere massimo una volta a settimana"

Cosa rappresenta per te indossare la maglia azzurra?

"Rappresentare il proprio paese è una cosa bellissima, ho avuto il piacere e l'onore di farlo una volta ed è stato incredibile"

Sei stato convocato la prima volta a 18 anni in Under 21, cosa hai provato?

"Giocavo a Pescara e stavamo facendo molto bene, ho degli ottimi ricordi, ho giocato da titolare ed è stata un'emozione unica. L'Under 21 è quella che più ti avvicina alla Nazionale maggiore, ti permette di metterti in mostra e anche di attirare l'attenzione degli addetti ai lavori"

Nel 2017 sei stato capitano della Nazionale Under 20 ai Mondiali in Corea del Sud, dove l'Italia si è piazzata al terzo posto.

"Quello è stato un anno particolare, è stato un'esperienza fantastica, eravamo un gruppo forte e coeso e ci siamo divertiti, abbiamo fatto grandi partite"

Ti piace viaggiare? Una meta che non hai mai visitato e in cui vorresti andare prima di tutte le altre?

"Mi piace molto viaggiare e vorrei andare a New York"

Hai anche avuto due esperienze in Nazionale maggiore.

"Sì, senza dubbio le più belle. La prima è stata all'esordio, in un'amichevole con la Francia, cantare l'inno davanti ai francesi è stato particolare vista la grande rivalità, ci hanno fischiato molto ma non ci ha toccato, eravamo tutti uniti, vorrei riprovare questa emozione"

Le delusioni più grandi che hai affrontato nel tuo percorso?

"Sicuramente gli infortuni, ne ho avuti parecchi e purtroppo sono arrivati nei miei momenti migliori a livello di rendimento, questo è un rammarico molto grande. Ma fino a quando potrò lavorerò sempre al massimo per migliorare. La famiglia è importante quando sei fuori per infortunio, perché hai bisogno che ti stia vicino"

Chi ti ha insegnato a reagire con ottimismo e positività?

"Penso sia una cosa che mi porto dentro, ho imparato a fare tante cose da solo dai tempi di Genoa, a trovare in me stesso la forza, anche nei momenti brutti, a rialzarmi sempre"

Molti dicono di te che sei sempre stato un leader mentale nello spogliatoio, ti ci ritrovi?

"Mi piace dialogare e farmi sentire, e mi fa piacere essere riconosciuto in questa veste, è una cosa bella, vuol dire che lascio un bel ricordo a livello umano"

Ivan Juric aveva detto che sei un leader anche fuori dal campo.

"Se riesco a dare questo tipo di contributo anche senza essere in campo sono felice, penso che sia importante e che vada fatto e mi fa piacere che il mister lo abbia riconosciuto"

Le sessioni di allenamento sono durissime, ma tu e altri vi fermate anche dopo e continuate a lavorare, è così?

"Come ho detto sono un amante del lavoro e della fatica e devo dimostrarlo, mi fermo e cerco di migliorare le cose in cui non sono ancora al top"

Qual è il valore più importante nella vita?

"Ne dico tre: l'educazione, l'umiltà ed il rispetto"

Un saluto ai tifosi del Toro?

"Vi saluto tutti, ci vediamo allo stadio per affrontare insieme queste ultime fondamentali partite"