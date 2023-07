Corriere Torino: “Radonjic numero 10, chi l’avrebbe detto dopo quel derby?”

Le pagine sul Torino dei quotidiani oggi in edicola

Sulle colonne del Corriere di Torino si parla del nuovo numero 10 granata: il serbo Nemanja Radonjic: "Nemanja Radonjic è il nuovo numero 10 del Torino per la stagione 2023/2024. L’annuncio è dello stesso club, e in pochi lo avrebbero pronosticato lo scorso 28 febbraio, quando l’esterno serbo veniva prima inserito e poi sostituito dopo soli 14’ del derby in casa della Juve. «Non sono riuscito a farlo diventare calciatore», disse uno sconsolato Ivan Juric nel post-gara all’Allianz Stadium..."