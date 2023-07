Corriere Torino: “Mercato e campo nel vivo, in U19 arriva Mendes”

Il Torino arriva a Pinzolo e si prepara al primo allenamento del ritiro in Trentino a Piinzolo, "un paese abituato da decenni ad accogliere ogni estate squadre di calcio professionistiche (lo stesso Toro ci è passato negli anni Ottanta e negli anni Novanta)". I granata sono partiti alle 8 di mattina dal Filadelfia, poi il tragitto verso Pinzolo: "La prima parte del viaggio sarà infatti in treno fino a Brescia per accorciare il tratto da percorrere in pullman. Il bus del Toro, infatti, preleverà la banda Juric nella città lombarda per poi trasportare la truppa fino a Pinzolo, dove l’arrivo è previsto intorno alle 13.30". Il primo allenamento è previsto invece alle 18. Nel frattempo va avanti il mercato. Conclude il quotidiano: "Il Torino si è assicurato il 18enne difensore portoghese Rodrigo Mendes. Arriva a titolo definitivo dal Belenenses e sarà aggregato alla Primavera".